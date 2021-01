Associação Avenida quer mais proximidade entre pessoas e estabelecimentos da Avenida da Liberdade

Será através das redes sociais da Associação que as novidades sobre os locais da Avenida serão divulgadas e actualizadas ao longo do período de confinamento.

A Associação Avenida, que agrega lojas, hotéis, restaurantes e serviços da Avenida da Liberdade – o chamado Luxury District –, quer facilitar o acesso e a comunicação entre os estabelecimentos e as pessoas. Além das páginas oficiais onde comunicam diariamente as novidades, há também um serviço de atendimento por WhatsApp e videochamadas com assistentes das lojas.

Numa altura de confinamento, a Associação Avenida decidiu voltar a criar mais proximidade com o público, divulgando através do Instagram e do Facebook informação útil e actualizada sobre cada um dos associados. Apesar de muitos deles terem as suas portas fechadas, há serviços que continuam a funcionar e as redes da Associação servem assim de cartão de visita para saber quais os restaurantes com take-away e entregas ao domicílio, que lojas têm possibilidade de compras online, assim como as ópticas e hotéis que se mantêm abertos.

Além disso existe ainda um serviço directo através do WhatsApp (92 639 9454), que o informa rapidamente sobre quaisquer questões relacionadas com os estabelecimentos da Avenida e lhe diz, por exemplo, que lojas dispõem de serviço de videochamadas com sales assistants, quais têm portes gratuitos e quais prolongaram o período de trocas e devoluções.

A associação tem um vasto leque de associados como é o caso das lojas André Ópticas, Boutique Omega, Boutique Rolex, Burberry, Cartier, David Rosas, Dolce & Gabanna, Fashion Clinic, Gucci, Lacoste, Loja das Meias, Maria João Bahia, Olhar de Prata, Rosa e Teixeira, Tod ́s e Torres Joalheiros. No que diz respeito aos restaurantes fazem parte o Guilty Avenida by Olivier e os restaurantes Jncquoi Avenida e Asia, enquanto nos hotéis se destacam o Heritage Avenida da Liberdade, o Sofitel Lisbon Liberdade e o Valverde Hotel.

Também outras empresas fazem parte como a Cambridge School, Cushman & Wakefield, Global Blue Tax Free, PBBR Advogados, Planet Payment Tax Free e ProWinko, para além da Junta de Freguesia de Santo António e da Casa Museu Medeiros e Almeida.

