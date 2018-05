Associação Portuguesa de Museologia distingue vários museus em Lisboa

De norte a sul e ao longo de 26 categorias, a APOM - Associação Portuguesa de Museologia distribuiu prémios por diferentes espaços do país e Lisboa não ficou de fora desta montra de eleitos. Conheça os vencedores.

A cerimónia decorreu esta sexta-feira no Museu Nacional dos Coches, cuja equipa do museu teve também direito a Menção Honrosa. Mas há mais destacados. O Museu de Lisboa levou a melhor na categoria Prémio Catálogo, enquanto a aquisição das seis pinturas de Vieira da Silva por parte do Estado para a Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva e a Colecção Casa Ásia, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, valeu a ambos o Prémio Incorporação.

Quanto a Transporte de Património, as palmas foram para o Museu da Marinha - Comissão Cultural da Marinha, distinguido ainda com o Prémio Exposição Temporária — que concedeu ainda menções honrosas ao Museu Calouste Gulbenkian e ao Museu Bordalo Pinheiro.

Espaço ainda para Menção Honrosa atribuída ao Museu do Benfica Cosme Damião na categoria Prémio Parceria. Já a Imprensa Casa da Moeda e a Assembleia da República receberam o troféu Instituição.

A parte da manhã foi reservada ao anúncio dos vencedores do prémio Personalidade do Ano, também eles associados a instituições alfacinhas: Rosa Figueiredo, antiga conservadora do Museu Calouste Gulbenkian, e António Nabais, professor de Museologia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

