Associação Recreativa dos Anjos serve refeições gratuitas a quem mais precisa

A Associação Recreativa dos Anjos, também conhecida como RDA69, encerrou todas as suas actividades, mantendo apenas o funcionamento da cantina. “Tendo em conta a expectável continuação do estado de emergência e o agravar da situação económica e social, decidimos que as refeições serão disponibilizadas gratuitamente”, anunciou este domingo a associação numa publicação no Facebook. Contactado pela Time Out, um membro da assembleia do RDA69 detalhou que o serviço de refeições gratuitas está disponível para todos, mas que o enfoque desta medida é direccionada a pessoas em situação de sem-abrigo ou à população que esteja a sofrer constrangimentos socio-económicos por causa da situação de pandemia que nos assola.

Inicialmente, o RDA69 tinha decidido servir almoços e jantares para take-away, entre as 12.00 e as 14.00 e das 19.00 às 21.00, por 2,5€, devendo os clientes trazer o seu próprio recipiente. Com o evoluir da situação, a associação decidiu apenas confeccionar refeições à hora de almoço, entre as 13.00 e as 15.00, disponibilizando-as gratuitamente. Os interessados deverão continuar a trazer o próprio recipiente.

Ainda assim, tendo em conta que o RDA69 “continua a ter gastos avultados sem qualquer fonte de rendimento”, a associação aceita contribuições livres, apelando a que esta informação seja passada a sócios e amigos.

A distribuição de comida gratuitamente está disponível para todos, mas a associação apela a que, quem tiver possibilidade, deixe uma pequena contribuição pela refeição. Também é possível contribuir com géneros alimentares cozinháveis (entregues no Regueirão dos Anjos), ou através de transferência bancária para o NIB PT50 0035 0100 0003 1497 5304 1.

Também o É Um Restaurante, espaço de restauração da CRESCER – Associação de Intervenção Comunitária, reabriu portas para distribuir refeições a pessoas em situação de sem-abrigo. A CRESCER fez um apelo nas redes sociais, pedindo a todos, grandes empresas ou particulares, pequenas contribuições de bens essenciais: faz falta arroz, milho, grão, feijão, legumes para a sopa, pão, iogurtes e fruta e sumos de pacote. Quem conseguir a compra extra destes alimentos na próxima saída para o supermercado, pode entregar na sede da CRESCER (Bairro Quinta Cabrinha, 3, E/F) de segunda a sexta-feira, entre as 09.00 e as 18.00.

