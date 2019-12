Até 15 de Janeiro, pode viajar de comboio pelo país a partir de 2,50€

A CP está a oferecer descontos de 80% nos comboios Intercidades e Alfa Pendular para viagens até 15 de Janeiro de 2020. Há bilhetes a partir de 2,50€, mas são limitados e têm de ser comprados com a antecedência mínima de dez dias. Do que é que está à espera?

Está a pensar viajar entre 20 de Dezembro e 15 de Janeiro? A campanha promocional da CP prolonga-se até 6 de Janeiro do próximo ano e há 86 destinos disponíveis, em classe turística, a partir de 2,50€. Mas, atenção, a CP tem à venda apenas 4620 bilhetes de comboio Intercidades e Alfa Pendular com descontos de 80%. Um terço (1700) vai servir para as viagens entre Lisboa e Porto (e vice-versa). O melhor é começar a tratar das reservas, uma vez que têm de ser feitas com um mínimo de dez dias de antecedência.

A partir de Lisboa, poderá viajar para Évora a partir de 2,50€. Para Beja, fica 0,50€ mais caro. Coimbra e Covilhã estão, no mínimo, a 4€ de distância da capital, enquanto Aveiro, Guarda e Faro estão a 4,50€. Para o Porto, o bilhete custa 5€. Se quiser ir um pouco mais longe, até Braga ou Guimarães, terá de despender pelo menos 5,50€.

Estes preços promocionais, não acumuláveis com outros descontos ou promoções em vigor, são aplicados “até esgotarem todos os bilhetes abrangidos pela promoção”, avisa a CP, que refere ainda que os bilhetes são revalidáveis mas não reembolsáveis.

