Até ao fim-de-semana, o warm-up do MOTELX vai espalhar o terror em Lisboa

Todos os anos, o Cinema São Jorge recebe o MOTELX, o festival de cinema mais assustador da cidade. Começa a 10 de Setembro, mas antes disso há visitas nocturnas, concertos e sessões de cinema no warm-up do festival.

Na próxima semana, entre 10 e 15 de Setembro, tenha medo, muito medo. O MOTELX está de regresso ao Cinema São Jorge, mas, entretanto, começa a espalhar o terror nas ruas de Lisboa já a partir desta quinta-feira. Todos os eventos têm entrada livre.

O aquecimento arranca esta quinta-feira, antes de soarem as 12 badaladas, com um “Pesadelo no MNAA” — uma visita (já esgotada) no Museu Nacional de Arte Antiga, que percorrerá algumas das obras mais conhecidas da colecção.

Na sexta-feira, a partir das 21:30, Filipe Raposo reinventa 13 temas icónicos do universo dos filmes de terror, no Convento de São Pedro de Alcântara. O concerto Um Piano Afinado pelo Medo percorrerá o nosso imaginário cinematográfico, no que diz respeito às sonoridades de terror.

O warm-up do MOTELX termina este sábado, no Largo Trindade Coelho, com, claro está, cinema. Às 21:30, há uma sessão ao ar livre de Ed Wood, de Tim Burton, filme biográfico sobre o realizador de Plan 9 from Outer Space.

