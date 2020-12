Até ao final do ano, Cascais dá 25 máscaras grátis por semana

Cascais tem sido um município activo no que diz respeito a medidas para conter a propagação da pandemia. Nesta quadra festiva, especialmente decisiva para a manutenção da trajectória descendente de novos casos, a autarquia vai continuar a distribuir máscaras gratuitas aos seus habitantes.

Até 31 de Dezembro, os residentes, trabalhadores e estudantes no concelho podem levantar até 25 máscaras por semana, ao contrário das dez habitualmente entregues.

Inserida no programa “Máscaras Acessíveis”, a medida foi entretanto alargada ao movimento associativo, cultural e desportivo do concelho. Até Outubro deste ano a autarquia entregou três milhões de máscaras individuais a Instituições Particulares de Solidariedade Social, que as disponibilizam aos cidadãos a valores inferiores aos praticados no mercado.

Saiba aqui quais os pontos onde poderá levantar as máscaras. Para tal, deverá fazer-se acompanhar de um certificado de morada e fornecer o seu Número de Identificação Fiscal no momento do levantamento.

