Até ao final do mês, há um ciclo gratuito dedicado a cineastas portuguesas

Dar a palavra e o grande ecrã às senhoras: é sob estas premissas que decorre a Mostra de Cinema Realizadoras Portuguesas. A partir desta sexta-feira, 18, até 27 de Janeiro há sessões de cinema no Caleidoscópio com filmes de assinatura de algumas das mais conhecidas cineastas portuguesas.

No âmbito do projecto Portuguese Women Directors, desenvolvido no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e financiado pela Gulbenkian, quer-se aqui apresentar os principais trabalhos de algumas das mais importantes realizadoras a trabalhar em Portugal, no pós-25 de Abril.

Cada sessão – todas de entrada livre – é precedida de uma apresentação e seguida de debates sobre o filme. A sessão de abertura acontece sexta às 21.00 com a projecção de Yvone Kane (2016), de Margarida Cardoso.

Pelo meio há filmes como A Toca do Lobo (2017), de Catarina Mourão, domingo às 16.00, Colo (2018), de Teresa Villaverde (dia 25; 21.00), e, no último dia, a 27, há Um Dia Frio (2009), de Cláudia Varejão, ou Balada de um Batráquio (2016), de Leonor Teles.

Caleidoscópio. Campo Grande, 18. Sex a 27 de Janeiro. Entrada livre.

