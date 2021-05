Até domingo há brownies quentinhos a sair do forno da Kitchenette

O comodismo da entrega ao domicílio e da encomenda num clique veio para ficar, mas volta e meia as marcas precisam do contacto com o público, de lhes dar a conhecer edições especiais ao vivo e a cores e, quando falamos de comida, de os inebriar com o aroma. A Brownie., especialista no bolinho de chocolate, nasceu na quarentena e funciona apenas no digital, mas até domingo, 30 de Maio, os donos Luiza e Freddy vão estar na Kitchenette, em Campo de Ourique.

Os brownies desta marca vão além dos sabores mais convencionais e nos últimos meses têm testado cada vez mais sabores e formatos diferentes. O mote, logo à partida, é mostrar que “tudo se pode tornar mais delicioso quando se transforma em brownie", diz Luiza.

Durante quatro dias, vão ter então quadrados de brownie de chocolate negro ou doce de leite (3,50€), embalagens de 200g de brownie (que rende dois quadradinhos de 6 cm mais as bordinhas), com dez sabores à escolha (entre os quais chocolate negro ou branco, café, lima, manteiga de amendoim ou Nutella), e brownies de pote, para comer à colher (9€).

Este pop-up na Kitchenette, especialista em albergar temporariamente novas marcas de comida, estará aberto entre as 11.00 e as 18.00. Se ficar com a pulga atrás da orelha e não conseguir passar lá para provar os brownies, é ir ao Instagram da marca e encomendar – fazem entregas em grande parte da Área Metropolitana de Lisboa mediante uma taxa que varia conforme a morada. Também é possível levantar em Almada (no ateliê) e no Saldanha, sem custos, em dia e horário a combinar.

No calendário de pop-ups da Kitchenette há também, todas as quartas-feiras, o projecto Kendrick, de kebabs vegan em pão pita feitos com raiz de aipo marinada durante toda a noite e um molho à escolha entre harissa, salsa verde ou satay (6€). Em Junho chegam mais novidades, entre as quais “uma marca do Porto que veio para ficar”, adianta a responsável da Kitchenette.

Rua Correia Teles, 70 (Campo de Ourique).

