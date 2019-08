Até final de Agosto, as caixas Time Out 2por1 Deluxe estão a metade do preço

Uma caixa de promoções 2por1 vendida a metade do preço equivale a uma promoção 4por1? Não é bem o mesmo, mas anda lá perto.

Vamos manter as contas simples - eis o que realmente lhe importa saber: até final de Agosto, as caixas Time Out 2POR1 Deluxe 10 Novos Restaurantes e Time Out 2POR1 Deluxe 10 Melhores Brunches estão a metade do preço. O que quer dizer que lhe oferecemos a oportunidade de duplicar o que já era a dobrar.

O que contém a caixa?

As caixas Time Out 2POR1 Deluxe 2019: 10 Novos Restaurantes e Time Out 2POR1 Deluxe 2019: 10 Melhores Brunches incluem, cada uma, 10 cartões de desconto de 50%, um cartão por cada um dos 10 restaurantes e 10 casas de brunch abaixo mencionados.

Como é aplicado o desconto?

No caso dos cartões 2por1 Deluxe 10 Novos Restaurantes, ao usufruir dos descontos pagará apenas 50% do valor dos pratos e total das bebidas. No caso dos cartões 2por1 Deluxe 10 Melhores Brunches, pagará apenas 50% do valor do Brunch e a totalidade das bebidas que não estejam incluídas na respectiva ementa.

Onde posso comprar?

Para usufruir desta campanha especial, terá de adquirir as suas caixas 2POR1 Deluxe 2019 aqui usando o código promocional VERAOTIMEOUT.

Vá, e as entrelinhas?

Desta campanha? Nenhumas. Quanto aos descontos dos cartões, é o costume: cada cartão de desconto é válido em refeições para 2 pessoas. Apenas é possível usar dois cartões por mesa. Os cartões podem ser utilizados até 30 de Dezembro de 2019.

Quais os restaurantes e brunches incluídos?

10 Novos Restaurantes: Crispy Mafia, Izanagi, Jamie´s Italian, Afuri (em substituição de La Risotteria), Local-Your Health Kitchen, Oficio, Õkah, The Green Affair, Season (em substituição de Stairwell) e Valdo Gatti (veja mais sobre estes restaurantes aqui).

10 Melhores Brunches: Bowl Lisboa, Casinha Boutique Café, Delidelux, Despensa N.6, Ela Canela, The Therapist (em substituição de Foodprintz), Naked, O Ponto mais doce da cidade, Ohana By Naz, Pesqueiro 25 (veja mais sobre estes restaurantes aqui).