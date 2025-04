Até Julho, o São Carlos vai do cinema de Chaplin à poesia de Camões

A partir de Maio, a programação do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) celebra, por um lado, o cinema e, por outro, a maior figura da literatura portuguesa – Camões. Destacam-se o filme-concerto O grande ditador, de Charlie Chaplin, um espectáculo dedicado à música de filmes de realizadores emblemáticos, como Alfred Hitchcock, Federico Fellini ou George Lucas e ainda propostas relacionadas com a poesia camoniana.

Enquanto o edifício do Teatro Nacional de São Carlos continua fechado para obras de requalificação no âmbito do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), as propostas, em Lisboa, apresentam-se nas salas do Teatro Camões, do Teatro Aberto, do Cinema São Jorge e do Teatro Tivoli BBVA. A 30 e 31 de Maio, o Teatro Camões recebe O grande ditador, um filme-concerto que conta com a participação da Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida por Timothy Brock. A música do filme, que retrata a época da Segunda Guerra Mundial, procurando ser um manifesto pacifista, foi composta por Charlie Chaplin.

Ainda com palco por anunciar está Música para filmes, concerto que celebra as parcerias entre realizadores e compositores que fizeram as bandas sonoras de filmes incontornáveis do cinema mundial. Interpretadas pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, aqui liderada por José Eduardo Gomes, podemos contar com as músicas de Vertigo, Era uma vez na América, Oito e meio, África Minha, West Side Story e Guerra das Estrelas. É no dia 18 de Maio.

DR / Teatro Nacional de São Carlos Wonderful town

Luís de Camões é outra das figuras de destaque do programa. A Sintra, mais especificamente à Quinta da Regaleira, chega, a 6 de Julho, Madrigais Camonianos II, em que as vozes femininas do Coro do Teatro Nacional de São Carlos interpretam poesia camoniana, e a 19 de Julho, Cancioneiro Camoniano, que inclui obras de compositores portugueses sobre poemas de Camões. Por conta das celebrações do Dia de Portugal, a 10 de Junho, o TNSC vai até ao Rio de Janeiro co-apresentar um recital de canto e piano. E a 17 de Junho, o ciclo Jardim Aberto, no São Luiz, também se dedica à obra camoniana.

No Teatro Aberto, a 16 de Maio, há Entre Guerras. Vão ouvir-se composições escritas por Ludwig van Beethoven, Charles Gounod e Edward Elgar, que marcaram acontecimentos históricos como as invasões napoleónicas ou a Primeira Guerra Mundial. A Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida por Giampaolo Vessella, junta-se ao Coro do Teatro Nacional de São Carlos, com o maestro Antonio Pirolli.

No Cinema São Jorge, é a 30 de Maio que a Orquestra Sinfónica Portuguesa, liderada por Ligia Amadio, abre a primeira edição de Around Classic, festival que este ano se centra na obra de Bach, com o Concerto para 2 pianos e orquestra em Dó menor, da autoria do compositor alemão. E o Teatro Tivoli acolhe Wonderful town, a 21 de Junho. O musical de Leonard Bernstein parte do texto escrito por Joseph Fields e Jerome Chodorov que, por sua vez, se baseia nos contos autobiográficos da autora e jornalista norte-americana Ruth McKenney. No dia 28 de Junho, apresenta-se na Figueira da Foz.

Toda a programação pode ser consultada no site do Teatro Nacional de São Carlos.

