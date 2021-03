Atelier de arte no Chiado recebe exposição de 80 artistas japoneses

O Atelier Natália Gromicho voltará a abrir portas no próximo dia 5 de Abril, com uma exposição de obras de arte japonesas, que inclui desde pintura a caligrafia.

Há mais de um ano que a curadoria japonesa da EMP Gallery e o responsável pela programação do Atelier Natália Gromicho, Gonçalo Madeira, estão a preparar a inauguração de “Japanese Art”, uma exposição com 80 artistas japoneses, que poderá ver ao vivo a partir de 5 de Abril. Até lá, poderá aproveitar esta visita guiada em vídeo ou espreitar já o catálogo.

Do tradicional ao contemporâneo, conte com uma mostra de arte diversificada, que inclui desde pinturas a óleo, como as da pintora abstracta Sachiko Watanabe ou do surrealista Toshifumi Nakajima, até peças de caligrafia japonesa, como as de Akiko Asami, Reiku Idoguchi e Toko Tsuchiya.

Para além da exposição, a EMP vai promover o "intercâmbio de artistas entre o Japão e Lisboa e a apresentação de projectos em conjunto com o Atelier Natália Gromicho", explica a organização numa nota a imprensa, guardando mais detalhes para o dia da abertura. A exposição "Japanese Art in Lisboa" ficará patente até dia 9 de Abril.

Localizado no Espaço Chiado, o atelier-galeria assinala nove anos de existência em Abril. A entrada pode ser feita pela Rua da Misericórdia ou pela Rua Nova da Trindade, mesmo ao lado do Teatro da Trindade. A programação diversificada conta com pintura ao vivo, exposições internacionais de arte contemporânea e uma exposição mensal de obras da artista residente, Natália Gromicho.

Rua da Misericórdia 14 Piso S/L ou Rua Nova da Trindade 5G Piso S/L (Chiado). Seg-Sáb 12.00-18.00. Entrada livre.

