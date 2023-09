Atenção pequenos leitores: há festa na Biblioteca Nacional este sábado

A Biblioteca Nacional de Portugal (BPN) abre portas para a Festa dos Pequenos Leitores já no sábado, 23 de Setembro. Além da habitual feira do livro, no jardim, a programação inclui muitas outras coisas para fazer, sobretudo para os mais novos, até aos 12 anos.

As celebrações começam às 10.00 e só terminam pelas 18.00. Durante oito horas, haverá uma feira e mostra de livros para crianças, jovens e as suas famílias. Mas não só. Depois de um concerto de abertura, às 10.30, com a secção de metais e percussão da Banda da PSP, estão previstas várias oficinas, desde música a ilustração, e até visitas guiadas à Biblioteca, incluindo ao “Hospital dos Livros”, para ficar a saber mais sobre restauro e conservação de livros. Pelo meio, haverá uma pausa para almoço: a equipa da BPN sugere um piquenique no jardim. Basta levar merenda.

A entrada é livre, mas algumas actividades, como ateliers e visitas, estão sujeitas a inscrição presencial, no próprio dia, e limitadas aos lugares disponíveis. A agenda completa está disponível para consulta no site da Biblioteca.

