Atire-se aos bifes no novo restaurante de São Bento

O nome do novo restaurante de São Bento, Atira-te Ó Bife, não deixa grande margem para dúvidas: aqui é para se dar ao dente e à serrilha e atirar-se aos bifes sem pudores.

Manuel Cambournac, Gonçalo Mineiro e Maria de Fátima Costa, os três sócios, quiseram pegar na ideia dos bifes clássicos e criar um conceito moderno, para almoços mas também jantares prolongados de amigos.

Fotografia: Manuel Manso

Há três bifes: o de pojadouro (10€), acém (14€) e lombo (18€), todos com 160 a 180 gramas, e acompanhados com batatas fritas em palitos e um dos molhos, à escolha entre o clássico, o de queijo roquefort, mostarda dijon, cogumelos marron ou o da casa, feito com manjericão fresco. Além destes cortes, têm um bife Wellington individual (24€), ao invés de ser servido fatiado. Para acompanhamentos extra, há batata gratin (2,50€), espinafres salteados (3€) ou uma salada com rúcula, pêra e parmesão (3€).

Fotografia: Manuel Manso

“As receitas são todas nossas, das entradas aos molhos e sobremesas, que também são caseiras. A única coisa que não fazemos aqui é a carne”, ri-se Manuel, contando que também a parte da redecoração do espaço, com uma esplanada para 18 pessoas num deck em madeira, e outros 20 lugares no interior, foi obra deles.

Fotografia: Manuel Manso

Para não se atirar de cabeça, comece com uma vista de olhos às entradas, onde há opções como as trouxas de queijo de cabra (dois unidades, 3€), croquetes de carne (duas unidades, 2€), pica-pau de bovino (8€) ou os crocantes de atum, com o atum fresco cortado em cubos e panado com panko, servido depois com maionese de wasabi e molho sweet chilli (7,50€).

Fotografia: Manuel Manso

À sobremesa, para terminar, tem cheesecake (2,50€), fruta da época (2€) ou a blatter tarte (3€), uma espécie de bolacha de manteiga e amêndoa com recheio de couli de frutos vermelhos.

Avenida Dom Carlos I, 144A (São Bento). 21 160 7791. Ter-Qui 12.00-23.00, Sex-Sáb 12.00-02.00, Dom 12.00-18.00.

