Atletas de “palmo-e-meio”, há uma corrida para vocês no Jamor

Saltar obstáculos para encontrar o miúdo mais atleta da cidade e continuar a festa com pinturas faciais, modelação de balões, jogos tradicionais, insufláveis e muita brincadeira em família. Esta é a proposta da Corrida Tejo Kids, cuja receita irá reverter para a David Vaz Associação, que tem como missão a promoção da amizade e do desporto e o apoio de projectos de investigação no âmbito da oncologia.

A Corrida Tejo Kids – a decorrer no dia 21 de Setembro, às 11.00 – surgiu como homenagem ao atleta David Vaz, a “voz” e animador da Corrida do Tejo ao longo de mais de dez anos. Entre as 10.00 e as 13.00, atletas de “palmo-e-meio”, dos cinco aos dez anos, vão poder correr na pista do Centro de Alto Rendimento de Atletismo do Jamor, em Oeiras. Mas o programa de festas não se fica apenas pelo desporto.

Os miúdos também vão poder fazer pinturas faciais e assistir a modelação de balões, sem esquecer os jogos tradicionais e os insufláveis, onde vão poder decidir entre brincadeiras quem salta mais alto. Para participarem, basta inscreverem-se até 16 de Setembro no site da Corrida do Tejo. Cada inscrição custa 3€, mas os encarregados de educação podem acrescentar um donativo adicional, se quiserem aumentar o contributo para a David Vaz Associação, que receberá o total da receita angariada.

Esta é já a 3ª edição da Corrida Tejo Kids e antecipa a histórica Corrida do Tejo, marcada para o dia seguinte, 22 de Setembro, às 10.00, em Oeiras, entre Algés e a Praia da Torre.

Centro Desportivo Nacional do Jamor. Praça da Maratona (Cruz Quebrada). Sáb 10.00-13.00.

