Átrio Norte do Metro do Areeiro reabre esta sexta-feira com novos elevadores

As obras de reabilitação do Átrio Norte da estação Areeiro, por onde passa a Linha Verde, foram retomadas em Outubro do ano passado e esta sexta-feira, 28, entram ao serviço três elevadores que garantem total acessibilidade, uma notícia com especial relevância para pessoas com mobilidade reduzida. Um dos elevadores faz o acesso à superfície e dois facilitam o acesso entre o átrio e o cais de embarque.

O acesso faz-se junto ao nº 6 da Praça Francisco Sá Carneiro e as portas abrem oficialmente às 11.15. Antes irá decorrer uma sessão de abertura, marcada para as 10.00, com a presença do Ministro do Ambiente e da Acção Climática, João Pedro Matos Fernandes, do Secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, e do Presidente do Conselho de Administração, Vítor Domingues dos Santos.

As melhorias também passaram pela modernização de equipamentos, sistemas e instalações, num investimento que rondou os 2,8 milhões de euros.

