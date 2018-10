Auditório de Souto de Moura com vista privilegiada sobre Lisboa só em 2020

Obra que vai transformar a antiga lavandaria industrial da Santa Casa está parada. Está a ser preparado um novo concurso público devido à insolvência da empresa construtora.

O auditório da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está atrasado. A construção do edifício projectado pelo arquitecto Eduardo Souto de Moura para o Complexo de São Roque, com cerca de 200 lugares e uma vista impactante da Colina de São Vicente ao castelo, “está a meio”. A obra, que já deveria ter sido concluída, está parada. Novo prazo? Talvez 2020.

“Não estará pronto antes do final do próximo ano”, disse o provedor da SCML, Edmundo Martinho, à Time Out. Isto porque a empresa que ganhou o concurso para construir o novo espaço por cerca de 2,2 milhões de euros, a Cunha & Barroso, faliu. Além de interromper a empreitada, explica o provedor, o percalço obriga a que o atelier de Souto de Moura refaça o projecto (para que a próxima empresa construtora pegue onde a anterior ficou) e que a SCML lance um novo concurso público para adjudicar a obra (o que ainda não aconteceu).

“Temos de cumprir os prazos a que estamos obrigados”, sublinha Edmundo Martinho, admitindo uma derrapagem num prazo que deveria ter terminado no início de 2018. O provedor acredita, no entanto, que esta dificuldade vai ajudar a resolver um problema para o qual a primeira adjudicatária não tinha solução: “O famoso betão branco” planeado por Souto de Moura.

O auditório vai ocupar o lugar da antiga lavandaria industrial da SCML, a primeira do género em Portugal, onde a partir de 1925 se lavava a roupa de todas as valências da instituição. O projecto foi encomendado a Souto Moura em 2014, ainda por Pedro Santana Lopes, por 315 mil euros. O arquitecto desenhou um edifício com um enorme janela virada para a Avenida da Liberdade (com a sede da SCML nas costas), uma espécie de lente que “ajuda” a focar a paisagem e é o elemento central do contorno inspirado numa máquina fotográfica.

