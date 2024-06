Aulas de yoga no coliseu? Há todas as semanas, mas esta vai ser especial

O Dia Internacional do Yoga assinala-se na próxima sexta-feira (21) e o Coliseu dos Recreios vai receber uma aula especial: em cima do palco.

Não há grandes dúvidas de como se deve celebrar o Dia Internacional do Yoga – fazendo yoga, evidentemente. Na próxima sexta-feira, dia 21 de Junho, haverá uma aula conduzida por Raquel Louçã, em cima do palco do Coliseu dos Recreios. Ao som de Uni Ayni, responsável pelo Sound Healing, a sessão está marcada para as 08.30. Os bilhetes estão à venda. Custam 20€.

Músico e instrutora especializaram-se no yoga com foco na respiração e na activação energética. Regressaram a Portugal em Maio de 2020, vindos de Rishikesh, na Índia, onde estudaram na Sattva Yoga Academy.

No dia 21, conduzem uma aula especial em cima do palco de uma das salas de espectáculos mais emblemáticas de Lisboa. Contudo, o coliseu passou, recentemente, a receber aulas de yoga todas as semanas. Num estúdio, localizado no quinto andar, as sessões acontecem todas as terças-feiras, entre as 09.00 e as 10.00.

Coliseu dos Recreios, Rua das Portas de Santo Antão, 96 (Restauradores). Sex 21 Jun 08.30-10.00. 20€

