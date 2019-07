AURA: o festival que ilumina Sintra com esculturas de luz e videomapping

Chega Agosto e Sintra vai estar toda iluminada. O Aura Sintra está de regresso ao centro histórico da vila de 1 a 4 de Agosto – conte com videomapping, instalações audiovisuais e esculturas de luz.

Vai ser difícil perder-se pelas ruas e ruelas de Sintra com a luz – matéria-prima e o meio de criação neste festival – que vai iluminar a vila durante quatro dias. O AURA, que tem trazido a cada edição mais de 30 mil visitantes, apresenta um programa internacional com intervenções artísticas entre a Volta do Duche e a Quinta da Regaleira.

Este ano há novidades, a começar pelo AURA Lounge, uma estrutura em cúpula que terá programação de vídeo e áudio e projecções a 180 graus. Inaugura também um espaço de encontro entre os artistas e o público, o AURA Talks, que será palco de várias conversas entre as 16.00 e as 19.00 no dia 3.

A proposta é uma caminhada pelas ruas de Sintra, onde vai encontrar ao longo do percurso esculturas iluminadas, projecções de documentários e videomapping em cenários não convencionais, instalações interactivas e passeios guiados. Sérgio Costa (Kosuta) apresenta no Largo Carlos França a obra Criaturas Marinhas, uma instalação audiovisual construída a partir de uma projeção, e DJ Tiago e os VJ Miguel Osório e Wize, apresentam-se no âmbito do programa COLMEIA, com curadoria de DJ Johnny – todos filhos da terra.

O festival traz pela primeira vez a Portugal o projecto GAIA, do britânico Luke Jerram, conhecido pelas obras de grande escala no espaço público e cujas obras integram a colecção do Metropolitam Museum of Art, em Nova Iorque, e a Wellcome Collection, em Londres. GAIA apresenta uma imagem de satélite da NASA da superfície terrestre, que lhe permite ver o nosso planeta em três dimensões.

Várias ruas de Sintra. 1-4 de Agosto 21.00-00.00. Entrada livre.

