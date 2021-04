Autarquia estende testagem gratuita a todos os moradores de Lisboa

A partir desta quinta-feira, dia 15, a Câmara Municipal de Lisboa irá permitir a testagem gratuita a todos os moradores da cidade, uma decisão que faz parte do Plano Municipal de Testagem de Lisboa Covid 19. A iniciativa estava até aqui restrita aos moradores das freguesias de risco.

O Plano Municipal de Testagem entrou em marcha a 31 de Março nas freguesias onde estivessem identificados mais de 120 casos por 100 mil habitantes pelas autoridades de saúde. O processo de testagem em massa permitia dois testes gratuitos todos os meses nas farmácias dessas freguesias abrangidas no plano.

O cenário foi revisto e, devido ao aumento do número de farmácias aderentes, a autarquia consegue agora fazer uma cobertura de todas as freguesias, totalizando até hoje 90 estabelecimentos. Desta forma, é possível garantir “o alargamento do plano de testagem a todos os moradores da cidade, num processo articulado com as autoridades regionais de saúde”, pode ler-se num comunicado da Câmara Municipal de Lisboa.

Ainda nessa nota, o munícipio acrescenta que está em conversações com as associações representativas do comércio e restauração, UACS e AHRESP, para encontrar um sistema de testagem dos profissionais destas empresas, independentemente do concelho de residência desses trabalhadores.

“O alargamento do número de testes, efectuados de forma massiva e universal na cidade, é uma medida central de prevenção da propagação do vírus e na promoção da saúde pública”, acrescentam.

As farmácias aderentes ao plano de testagem podem ser consultadas aqui, basta depois agendar directamente ou por telefone na farmácia da área de residência.

