Autocarro do Grindr estaciona em Lisboa com DJs, sessões fotográficas e brindes para adultos

Pela primeira vez, a app de encontros sai do mundo virtual e acelera rumo a Lisboa. No sábado, um autocarro do Grindr vai estacionar no Terreiro do Paço para nove horas de festa.

Chamam-lhe Bussy e chegou mesmo a tempo do ponto alto do EuroPride, que este ano é celebrado em Lisboa. O grande autocarro amarelo do Grindr vai estacionar em Lisboa, mais precisamente no Terreiro do Paço, sábado, entre as 17.00 e as 02.00. O objectivo é ser um dos muitos focos de animação do evento e, pela primeira vez, trazer a aplicação do mundo virtual para o mundo real.

Parte dessa animação vai ser garantida por talentos locais. A começar por Sylvia Koonz, vencedora da primeira edição do concurso Miss Drag Lisboa, em 2017, o DJ Fábio Mosca, o cantor e compositor brasileiro Rafa Magalhães, o artista plástico Tomás Castro Neves, que terá uma instalação no local, e Darren Ghoumrassi, fotógrafo franco-britânico a residir em Portugal.

Este último terá um estúdio dentro do autocarro e vai estar ao serviço dos visitantes. Tudo para que possam renovar a fotografia de perfil na aplicação e assim conseguir ampliar a rede de contactos dentro da comunidade.

Outra das atracções será a roda da sorte, de onde vão sair subscrições premium da aplicação e brindes para maiores de 18 anos.

Depois das duas da manhã, a festa continua no Lisboa ao Vivo, com uma festa patrocinada pela app norte-americana. A passagem por Lisboa faz parte da Grindr Rides Europe, uma digressão que pretende celebrar Junho como o mês do orgulho LGBT+. Depois da capital portuguesa, este veículo pesado vai para Paris (28 de Junho), Madrid (5 de Julho), Barcelona (19 de Julho) e Berlim (26 de Julho).

Terreiro do Paço. Sáb 17.00-02.00. Entrada livre

