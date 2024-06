Sem planos para o Pride em Lisboa? Siga esta bandeira

A Via Outlets tem por hábito celebrar o Mês do Orgulho com arte e este ano não será excepção. No total, são nove os países que aderiram ao projecto "Be Proud. Be you", o mesmo que agora assume a forma de uma pequena exposição, que pode ser visitada no Freeport, em Alcochete. Em representação de Portugal está a artista Joana Estrela. A peça "é uma reinterpretação de uma ilustração" que realizou no seu primeiro fanzine e é a "representação simples de um momento de carinho".