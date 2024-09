No ano da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, e dos 75 anos da Organização de Estados Ibero-americanos, a Noite da Literatura Ibero-Americana aterra em Lisboa no dia 26 de Setembro, com 35 autores convidados. Ao longo do evento, que é de entrada livre e vai percorrer sete zonas da cidade, os vários escritores e escritoras de oito países juntam-se a uma programação repleta de actividades.

Entre tertúlias literárias, leituras de poesia, apresentações de livros, oficinas e concertos, haverá espaço para debater temas relevantes da actualidade como a liberdade, o exílio e a convivência entre línguas. A segunda edição tem, por isso, um verso de Sophia de Mello Breyner a dar o mote – “Emergimos da noite e do silêncio”.

Serão ainda lembrados importantes episódios do 25 de Abril, onde os escritores prestarão um testemunho das suas próprias experiências antes e depois da Revolução dos Cravos.

Com início pelas 17.00, o encontro passa por lugares como o auditório da Fundação José Saramago e o Capitólio, o hotel Tivoli Avenida Liberdade, o Instituto Cervantes e o Instituto Camões, a Livraria Linha de Sombra (na Cinemateca) e a Buchholz.

Entre os 35 escritores que estarão presentes no encontro, destaque para José Manuel R. Barroso (Portugal), João Fernando André (Angola), Carmen Yáñez (Chile), Adriana Hoyos (Colômbia) e Edouard Rambourg (França). O encontro termina às 21.30, no Capitólio, com a estreia do espetáculo Jangada de Pedra, de Teresa Salgueiro.

A Noite da Literatura Ibero-Americana é uma iniciativa da Organização de Estados Ibero-Americanos, que tem curadoria de Lauren Mendinueta e conta com o apoio da Fundação José Saramago.

Vários locais. Qui 26 Set 17.00-23.30. Entrada livre

