Arte, fado e património. O Príncipe Real está em festa até final de Outubro

A segunda edição do Bairro Real arranca esta sexta-feira, 20 de Setembro, e durante seis fins-de-semana anima o bairro com programação cultural, em parte gratuita, desde iniciativas promovidas a pensar neste evento de âmbito local às propostas que a organização, a cargo da Associação Príncipe + Real, compilou no alinhamento das próximas semanas.

No primeiro fim-de-semana, o festival começa com o espectáculo Fados no Convento, marcado para as 17.00 de sexta-feira. A experiência dura três horas, inclui dois fadistas e um lanche no Convento dos Cardaes. Custa 35€ por pessoa. À agenda juntam-se as iniciativas do Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC) a propósito das Jornadas Europeias do Património, sábado e domingo, e uma visita gratuita ao Arquivo Histórico, Biblioteca e Sala de Extracções da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, marcada para sábado, às 10.00.

O festival continua entre 27 e 29 de Setembro. A Embaixada, espaço comercial instalado no Palácio Ribeiro da Cunha, celebra 11 anos em torno da arte. Na sexta-feira, o MUHNAC acolhe a Noite Europeia dos Investigadores. A visita guiada deste fim-de-semana acontece sábado, às 15.00, e é ao Palácio dos Condes de Tomar, actual Brotéria. Durante os três dias, o Reverso06 leva mesas-redondas, concertos, cinema, leituras, performances e exposições à Cossoul.

No primeiro fim-de-semana de Outubro, conte com uma visita guiada à Luiza Andaluz Casa do Conhecimento, sábado, às 17.00. À noite, as lojas do bairro ficam abertas até mais tarde e em ambiente de festa para a The Green Night. No domingo, o Miradouro de São Pedro de Alcântara irá receber, ao longo de todo o dia, actividades ligadas à ideia de silêncio. Durante a tarde, o Reservatório da Patriarcal abre as portas para visitas livres.

De 11 a 13 de Outubro, o festival soma e segue. Destaque para uma das actividades agendadas para sábado: um périplo pelas lojas mais emblemáticas do Príncipe Real, tendo um flautista como cicerone. Está marcado para as 10.30. Umas horas depois, às 17.00, as atenções desviam-se para o restaurante Jamie's Italian, onde decorre um workshop gratuito de cocktails italianos. Domingo, 13 de Outubro, é dia de Lisboa Mistura no Capitólio, mas visita guiada ao Convento dos Cardaes, às 15.00.

Sexta-feira, 18 de Outubro, há teatro no museu, com Ensaio sobre a Cegueira, de Nélia Pinheiro, no MUHNAC, às 19.00. No dia seguinte, à concerto da Banda Juvenil Guilherme Cossoul, logo às 11.30. Domingo será dia de venda de garagem na Praça das Flores e de peddy-paper para famílias pelo bairro, a começar às 10.30, no Jardim do Príncipe Real.

No último fim-de-semana de Bairro Real, a sexta-feira será voltada para os projectos de intervenção social e comunitária do bairro, a partir das 15.00, no Convento de São Pedro de Alcântara. Sábado à tarde, o passeio MaPEar Lisboa leva vizinhos e curiosos a ver o património local com outros olhos. Domingo, 27 de Outubro, o festival chega ao fim com um almoço comunitário para vizinhos no MUHNAC, marcado para as 13.30.

Pode consultar todos os detalhes da programação, bem como informação relativa às actividades com inscrição prévia, no site da organização.

