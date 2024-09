Durante três dias, arte e Palestina moram na Casa do Comum

Entre 4 e 6 de Outubro, a Casa do Comum acolhe a segunda edição de Arte pela Palestina. O projecto, que procura angariar fundos para assistência humanitária na Palestina, conta com a presença de vários artistas. Durante três dias, a programação inclui exposições, concertos, conversas e performances. A entrada é livre, mas os visitantes serão convidados a fazer donativos para a causa.

Um dos destaques vai para uma exposição, com curadoria de Dima Abusbeitan e com peças doadas por artistas palestinianos como Haya Mihammed, Sabrina Mukarker e Shatha Safi, e artistas portugueses, entre eles Tamara Alves, Fernanda Fragateiro, Tó Trips, Wasted Rita e Miguel Januário. As obras encontram-se disponíveis em leilão e podem ser vistas na Casa do Comum no dia 4 (17.00-02.00), dia 5 (12.00-02.00) e dia 6 (12.00-23.00). Enquanto estas datas não chegam, também já podem ser licitadas online.

No que toca à música, são vários os artistas que passam pelo Bairro Alto. No primeiro dia, Ahmed Alhusri, que toca às 21.00, é seguido de Yedo Gibson, Karoline Leblanc, Miguel Mira e Paulo J Ferreira Lopes, às 21.30. No dia seguinte, o artista multidisciplinar Gil Dionísio sobe ao palco às 12.00. Já Ême e Mozila actuam às 22.00. A 6 de Outubro, Rodrigo Amado, Hernâni Faustino e João Sousa também sobem ao palco a partir das 22.00 e, antes, às 16.30, Luca Argel dá um mini concerto. Ao longo dos três dias, há vários DJ sets de Peterr com o DJ Boiler Room, Miguel Limão, Justin Case e Data, e FRNZ com Frederico Martinho.

No campo do cinema, são exibidos filmes que exploram a realidade do conflito na Palestina. Israelism de Erin Axelman e Sam Eilertsen pode ser visto no dia 5 de Outubro (13.00, 17.00 e 23.00). No mesmo dia, Via Dolorosa de Oraib Toukan, às 15.00, é seguido de uma conversa entre Dima Mohamed, Cátia Rodrigues e Stefanie Baumann. Também no dia 5, há spoken word com Joana Craveiro e Francisco Madureira, às 19.00, e no dia 4, às 19.00, há uma conversa com Capicua, Isilda Sanches, Luís Varatojo e Phontonz acerca da importância da música como arma de resistência.

Handala Dabke dá a conhecer a dança tradicional palestiniana a 5 (21.00) e 6 de Outubro (16.00). Ainda no dia 5, Jorge Corrula encarrega-se de contar histórias da Palestina a partir das 16.00. Na Casa do Comum, há outras conversas, live acts e workshops, mas a programação chega também ao Auditório Camões, onde é posta em cena The Invaders' Fear of Memories, assinada pelo inglês Ben Rivers. Para ver dia 5 às 19.00.

Casa do Comum e Auditório Camões. 4-6 Out. Sex 17.00-00.00, Sáb 12.00-00.00, Dom 12.00-23.00. Entrada livre (com apelo a donativo)

