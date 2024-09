Espadas em riste! Há Feira Quinhentista em Coina este fim-de-semana

A Feira Quinhentista de Coina, no Barreiro, está de volta. Entre 20 e 22 de Setembro, o Largo do Mercado é palco da iniciativa de entrada livre. A programação inclui desde espectáculos de rua, como danças medievais e teatro assombrado, até exercícios de combate e demonstrações de armas em honra de D. Manuel I, O Venturoso (1495-1521).

Organizada pela Câmara Municipal do Barreiro e a União das Freguesias de Palhais e Coina, com o apoio da Aliusvetus – Associação Cultural História e Património, a Feira Quinhentista arranca a 20 de Outubro, às 17.00, com a abertura dos acampamentos e das tendas dos mercadores. Entre os convidados confirmados, encontra-se a Companhia Al-Nawar (dança oriental e de fusão étnica), o Espada Lusitana (grupo de praticantes de esgrima histórica e artística), Gaiteiros dum Trago (músicos de inspiração medieval) e o colectivo Marsuppianee (artes circenses e teatro), entre outros.

Ainda na sexta-feira, poderá ver aves de rapina em demonstrações de voo livre (19.00), ouvir os Gaiteiros dum Trago (21.30), ver danças medievais (22.00) e orientais (22.30) e ainda um espectáculo de fogo (23.30). Pelo meio, não vão faltar comes e bebes.

Já no sábado, 21 de Setembro, a abertura volta a acontecer às 17.00, seguida de teatro assombrado (17.30), espectáculos dos Gateiros dum Trago e da Companhia Al-Nawar (18.00), e exercícios de combate apeado pela Espada Lusitana (18.30). Depois o teatro assombrado repete a performance (19.00), antes de uma demonstração de voo livre pela Falcoaria Lusitana (19.30), e de mais um concerto dos Gateiros dum Trago (20.00). Mas, atenção, a noite só termina à meia-noite, portanto conte com mais surpresas.

No dia seguinte, domingo, 22 de Setembro, destaca-se a mesa pedagógica sobre armaria no Acampamento Militar (17.30) e a demonstração de armas em honra de D. Manuel I (18.30). De resto, a agenda inclui mais ou menos as mesmas propostas que nos dias anteriores, desde teatro assombrado (17.30, 19.00 e 21.00) até aos concertos dos Gaiteiros dum Trago (18.00 e 20.00), passando pelos espectáculos de dança e fogo.

Largo do Mercado, Coina (Barreiro). 20-22 Set, Sex-Dom 17.00-00.00. Entrada livre

