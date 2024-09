Durante três dias, vai haver uma feira medieval gratuita em Marvila

É no ambiente envolvente da mata do Vale do Fundão, na zona de Chelas, que se vai realizar mais uma edição da Feira Medieval de Marvila. Com entrada gratuita, o evento arranca a 20 de Setembro e prolonga-se até domingo, dia 22. Agora só tem de começar a pensar em vestir-se a preceito e juntar a família toda para a romaria.

A abertura vai contar com centenas de crianças de todas as escolas da freguesia de Marvila que, entre as 10.00 e as 12.00, também vão aproveitar a oferta, desde jogos medievais e danças orientais a uma exposição de aves de rapina.

A programação completa ainda não foi divulgada, mas já se sabe que vai incluir teatro de rua, lutas de espadas, cortejos medievais, artes circenses e um grandioso torneio a cavalo. Haverá ainda o habitual mercado, demonstrações de armas em acampamento militar, encantadores de serpentes, malabaristas e espectáculos nocturnos com manipulação de fogo.

Parque Urbano do Vale do Fundão, Marvila. 20-22 Set, Sáb-Dom 10.00. Entrada livre

