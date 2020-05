Avenida da Liberdade prepara-se para receber clientes em segurança

Vários espaços comerciais da Avenida da Liberdade juntaram-se para convidar os clientes a regressar à emblemática artéria de Lisboa a partir de 18 de Maio.

É uma frondosa avenida decorada a espaços verdes e é também um espaço comercial ao ar livre. Para conquistarem a confiança dos clientes, vários espaços da Avenida da Liberdade juntaram-se pela primeira vez para criar o Comité da Avenida que em comunicado diz querer "promover a redescoberta segura dos espaços já existentes e de novas lojas", como a recém-inaugurada Dolce & Gabbana, cuja abertura tinha sido adiada em Março.

A partir de 18 de Maio, lojas, hotéis, restaurantes e escritórios garantem que estarão preparados para receber os clientes em segurança, cumprindo todas as normas, dentro e fora dos espaços comerciais. O uso de máscara será obrigatório em todos os sítios, bem como a higienização a cada utilização de provadores, peças de roupa, acessórios ou calçado. E haverá número limite de clientes por loja, de forma a cumprir as distâncias sociais recomendadas.

O horário será idêntico para todos os membros do Comité Avenida (Seg-Sáb 11.00-20.00) que vão ainda disponibilizar um serviço de de click & collect. Ou seja, poderá fazer as compras online, por telefone ou e-mail directamente com as lojas, e fazer recolha sem ter de sair do carro.

O Comité da Avenida é composto por André Ópticas, Boss Menswear Store, Boss Womenswear Store, Boutique dos Relógios, Boutique dos Relógios Plus, Bulgari, Burberry, Cartier, Cushman & Wakefield, David Rosas, Dolce & Gabbana, Ermenegildo Zegna, Fashion Clinic, Furla, Gucci, Guess, Havas Village, Hotel Valverde, Hugo Boss, JNcQuoi Ásia, JNcQuoi Avenida, JNcQuoi Club, Loewe, Loja das Meias, Longchamp, Maria João Bahia, Max Mara, Miu Mil, Omega, Prada, Prowinko, Rosa & Teixeira, Solar dos Presuntos, Timberland, TOD'S, Tranquilidade e Versace.

+ Leia grátis a Time In Portugal desta semana

+ Reabertura dos restaurantes a 18 de Maio: capacidade reduzida, distância entre mesas e equipas com máscara

Share the story