Avenida Q volta a pôr os bonecos a falar em palco a partir de Julho

Baseado no musical 'Avenue Q', que estreou na Broadway em 2003, 'Avenida Q' regressa aos palcos lisboetas quase três anos depois. A partir de Julho no Teatro Maria Matos.

Avenida Q encheu as plateias do Teatro da Trindade e, mais tarde, do Casino Lisboa, em 2017. A peça, que aborda temas existenciais que nos afectam a todos, vai ser reposta a partir de 15 de Julho e é um destaques da nova programação no Teatro Maria Matos, agora sob a gestão da Força de Produção.

Avenida Q, um sonho antigo do encenador Rui Melo e do produtor Gonçalo Castel-Branco, mistura actores em carne e osso com bonecos numa peça para a geração 2.0. Foi fácil, para centenas de espectadores das primeiras apresentações de Avenida Q, identificarem-se com aspectos da vida de Paula Porca, o gay no armário Félix, o tarado Trekkie ou o recém-licenciado Luís, neste que não é um espectáculo para crianças – sim, os palavrões são uma realidade.

Avenida Q vê nos millennials o seu grande público, mas desperta também a criança que há em todos os que cresceram colados à Rua Sésamo ou a Os Amigos de Gaspar. Do elenco fazem parte actores como Manuel Moreira, Inês Aires Pereira, Rui Maria Pêgo, Samuel Ferreira Alves, Diogo Valsassina ou Ana Cloe.

No dia 14 de Julho haverá um ensaio solidário cujas receitas revertem integralmente a favor da União Audiovisual, um grupo informal de profissionais do ramo do audiovisual que se reuniu no início da crise social causada pela pandemia.

O espectáculo estará em cena até Novembro, de quarta a domingo. As bilheteiras abrem a 14 de Julho.

