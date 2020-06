Bruno Nogueira volta ao Instagram com live especial de "Como é que o Bicho Mexe"

Até no Pólo Norte se ouviu falar de "Como é Que O Bicho Mexe", o programa improvisado de Bruno Nogueira no Instagram, definido por muitos como “a melhor coisa da quarentena”. E está de regresso. Através de uma publicação no Instagram, o actor e humorista anunciou que regressaria aos directos este domingo, 28 de Junho, às 23.00, para uma edição especial, não avançando mais sobre o assunto.

Durante as muitas e longas noites do confinamento, Bruno Nogueira ligava-se a partir das 23.00, religiosamente de segunda a sexta, e juntamente com nomes como Nuno Markl, João Manzarra, Salvador Martinha, Nuno Lopes, Nelson Évora e Jessica Athayde divagava sobre assuntos vários, sempre com um copo de vinho na mão. O programa ganhou até um genérico de abertura feito por Dillaz.

Ver esta publicação no Instagram Domingo às 23h, aqui no Instagram. Uma publicação partilhada por Bruno Nogueira (@corpodormente) a 24 de Jun, 2020 às 11:02 PDT

O dia 15 de Maio foi marcado pelo último directo no Instagram – pelo menos daquilo a que Bruno Nogueira chamaria de primeira parte de "Como é Que o Bicho Mexe" – e juntou em frente aos ecrãs mais de 170 mil pessoas, proeza que poucos conseguem, a celebrar o Natal fora de época. Houve luzes e faixas nas janelas e um final emotivo nos palcos do Coliseu, com todos os convidados presentes. Foi o único programa que ficou guardado no feed do humorista.

+ Bruno Nogueira foi director da Time Out por um dia

+ Os eventos que pode ver na Internet



Share the story