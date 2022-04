‘Aventureira Marielle’: um livro infantil sobre orgulho afro e amor-próprio

Reflexo do activismo em prol da representatividade, a Aventureira Marielle e o Dia da Fotografia, de Nuna (texto) e Lala Berekai (ilustrações) conta a história de Marielle, uma menina negra e orgulhosa do seu afro. O lançamento, a 26 de Março, foi um sucesso. A livraria Almedina, na Rua da Escola Politécnica, encheu de tal maneira que não havia cadeiras para sentar tanta gente. “Quando vi a ‘casa’ a abarrotar (peço desculpa a todes que ficaram de pé), fiquei tão tímida que fugi outra vez para a rua”, confessa Nuna no seu Instagram. “A cereja no topo do bolo foi receber a notícia de que o livro já tinha esgotado na livraria.”

View this post on Instagram A post shared by Nuna (@itsnunaa)

Activista interseccional, revisionista e artista multidisciplinar, Nuna (@itsnunaa) tem-se dedicado, dentro e fora das redes sociais, à “luta anti racista, classista, misógina, capacitista, queerfóbica e xenofóbica”. Na sua estreia na literatura infanto-juvenil, procura dar visibilidade a um tipo de protagonista que aparece com pouca frequência nos livros para crianças. Enriquecido pelas ilustrações de Lala Berekai (@bilimbee), artista luso-timorense não-binárie, Aventureira Marielle e o Dia da Fotografia denuncia – com sensibilidade e subtileza – a ditadura dos padrões de beleza irrealistas e limitadores e promove o amor-próprio, a tolerância e a inclusividade.

“[É] um livro que devia ter existido quando era criança”, escreveu Lala, também no Instagram. “Sempre acreditei que o primeiro passo para quebrar este sistema racista começava pela educação dos mais novos, por desmantelar preconceitos que estão enraizados em nós e em todes desde os primeiros tempos.”

Aventureira Marielle e o Dia da Fotografia. Nuvem de Letras. 2022. 48 pp. 14,35€

+ Como está a sua relação com a cidade? Conte-nos tudo

+ A nova edição da Time Out Lisboa já está nas bancas