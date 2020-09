Avillez vai receber António Zambujo no Mini Bar para um jantar-concerto

A 14 de Setembro, o Mini Bar de José Avillez terá uma noite diferente, com a actuação de um dos músicos mais conhecidos do panorama nacional. Nesta data, haverá um menu especial de degustação “repleto de surpresas e sabor”, mas o ponto alto da noite será a actuação de António Zambujo.

O jantar tem início às 19.00 e prolonga-se até às 21.00. Neste período, o menu criado por José Avillez será servido, incluindo pratos como o clássico corneto do chef, um temaki de tártaro de atum com soja picante, o ceviche de gamba da costa e flores com mel de yuzu, granizado de leite de tigre e milho iyo, o foie gras com algodão doce e framboesa iyo, ou o caril de pato. No final da refeição terá lugar a actuação de Zambujo.

O bilhete para o jantar-concerto tem um valor de 150€ por pessoa e inclui o menu de degustação sem bebidas e a actuação. O novo Mini bar de Avillez está agora instalado onde era o Beco, no interior do Bairro do Avillez, no Chiado. As reservas deverão ser feitas através do site do Mini Bar.

Rua Nova da Trindade, 18 (Chiado). 14 Set, 19.00-21.00 (jantar).

