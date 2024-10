Mais um ano, mais uma Oktober Festa. O formato é o mesmo da edição anterior e de outros festivais com a chancela do Lisbon Beer Department, como o Ouro, Incenso e Birra, com músicos e DJs espalhados pelos bares e fábricas de cerveja artesanal da zona oriental da cidade – Dois Corvos, Fermentage e Musa, em Marvila; e a Oitava Colina, junto ao metro de Cabo Ruivo. E só se tem de pagar pelos comes e bebes.

A animação começa pelas 14.30 de sábado, 12, na Fábrica Oitava Colina, com mais uma roda de samba do colectivo Gira. Ainda na sala da Avenida Infante D. Henrique, há um set de Technofoguete e Gardênia, depois das 16.00; um concerto de Candy Flip, às 19.30; e os DJs Ny.edith e VLOIID, num back-to-back, a partir das 21.30.

Mas é em Marvila que se concentram os nomes mais sonantes. Como B Fachada, cantor e compositor determinante deste século em Portugal e o primeiro a subir ao palco da Musa de Marvila, às 18.30. Antes e depois do seu concerto, há DJ sets, respectivamente de FURIROSAS (isto é, Jüra e Luísa) e João Borsch. Mais tarde, pelas 22.30, tocam os Cortada, bando de pigfuckers lisboetas com um EP homónimo curto e grosso lançado há uns meses. Depois da meia-noite há um DJ set de Bateu Matou.

Paralelamente, na vizinha Dois Corvos, o mais americano dos cantautores nacionais, Alek Rein, dá a ouvir as canções do recente Golden Montana. A sua folk psicadélica vai escutar-se a partir das 17.30, seguida das paisagens pop de Capital da Bulgária e das experiências pós-rock (e pós-hardcore) de Pato Bernardo, que gravaram este ano A Sombra do Chão. Depois das 22.30, os Zarco tomam conta da mesa de mistura.

Já no Fermentage Brewpub, as guitarras eléctricas começam a estrebuchar às cinco da tarde e não se calam mais no sábado, 12. Primeiro, ouve-se o stoner rock de The Smoking Aliens, que editaram o EP The Days em 2023. Depois, o palco pertence ao screamo de Reia Cibele, com um EP homónimo saído em Maio. Segue-se, às 21.30, a descarga de energia meio punk dos Cancro. E Bunny O’Williams fecha a pista.

Na Oktober Festa portuguesa saboreia-se a Alemanha

O programa musical é o principal chamariz da Oktober Festa. Mas não é o único. Como já é hábito, os cervejeiros da Dois Corvos, Fermentage, Musa e Oitava Colina juntaram-se para produzir uma cerveja em conjunto, a Marvila Helles, límpida e dourada, sem truques. É uma das 40 cervejas que vão brotar das torneiras destas salas a partir de sábado, 13 – e a única que vai estar à venda em todo o lado.

Santiago Araya Oktober Festa

Para aconchegar o estômago, há diferentes propostas de inspiração alemã e centro-europeia (mas não só), incluindo salada de batata, goulash, currywurst e shawarma. As ementas para esta festa foram concebidas pela equipa da Lisbon Kebab Station (Dois Corvos), Marcella Girelli (Oitava Colina), Kau (Fermentage), Café com Calma e o chef Vasco Lello d’A Trifana (Musa). E estarão disponíveis apenas neste sábado.

Vários locais em Marvila (e Cabo Ruivo). 12 Out (Sáb). 13.00-03.00. Entrada livre

