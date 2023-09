Sai a Lince, entra a Fermentage. Eis a nova cervejeira de Marvila

Há um espaço para se deixar estar em Marvila, seja na esplanada ou no interior. Com jogos de tabuleiro, arcade, quiz e até wrestling. Mas sobretudo boa cerveja artesanal.

Em Marvila, onde antes morava a cervejeira Lince, que entretanto se extinguiu, vive agora o Fermentage Brewpub, um laboratório onde se brinca com a fermentação para criar cervejas singulares. Jorge Tomé, Francisco Campino, Nuno Dias e Paulo Custódio – todos vindos de outras marcas portuguesas da especialidade, como a Dois Corvos, a Piratas Cervejeiros, ou a Against the Tide – são os cervejeiros neste espaço onde tudo acontece, da produção ao serviço. “Quando surgiu esta oportunidade achámos que era uma forma de lançarmos as nossas ideias de cerveja em Lisboa”, começa por explicar Francisco Campino que, com Jorge Tomé, nos recebe no bar.

Francisco Romão Pereira Francisco Campino e Jorge Tomé

A cerveja é, claro, a protagonista neste espaço, mas basta olhar em volta para perceber que há muito mais com o que se ocupar aqui. A máquina arcade salta logo à vista, mas também o armário com os jogos de tabuleiro, ou até os livros. Por todo o lado há cartazes a anunciar noites de stand-up, de quiz (uma vez por mês) e até de wrestling (espectáculo marcado para 14 de Outubro). “A ideia é dinamizar o espaço porque nós não queremos vender cerveja só para os apreciadores, queremos trazer toda a gente”, diz o responsável. “Queremos manter a casa animada, a casa viva. Muitas vezes os espaços são um bocadinho despidos de actividades e de outros produtos além da cerveja”, acrescenta Jorge Tomé, que é autor do livro The Shape of Brewing, precisamente sobre cerveja.

Há 14 torneiras no total (nada engarrafado, para já), e muito para explorar, mas a prata da casa é a fumos de Primavera (3,20€-5€), uma pilsner que chega ao copo a partir de um serviço tradicional checo, que lhe confere um sabor e uma textura especiais. Outras criações, como a lucky charlie (4€-6,4€), feita com cereais de pequeno-almoço; a blood, sweat and raspberries (4€-5,5€), uma funky sour com framboesas; ou a darkside (4€-6,4€), uma stout com 10% de álcool; são boas opções. “Queremos trazer um bocadinho da parte da fermentação de coisas naturais para a cerveja”, explica Jorge Tomé. Esta abordagem diferenciadora à produção de cerveja também lhe confere o nome. “O nome vem de fermentação e copage, o termo técnico [ligado ao vinho] de agarrares em várias barricas e criares coisas novas. Então a ideia era fazer isso, mas com fermentações. A parte mais gira da cerveja é a criatividade que tens”, complementa.

Francisco Romão Pereira

Atenção que a carta é mutável, por isso é possível que por estes dias encontre outras propostas no menu. Há ainda oferta de outras bebidas, que seguem a linha do espaço. “Procuramos apostar em marcas pequenas, assim como nós, não há Coca-Cola. São alternativas mais próximas da nossa realidade, vinhos naturais, kombucha, maioritariamente de produtores nacionais, para estender a oferta além cerveja”, assegura Jorge Tomé.

Para comer há pizzas em parceria com a Tozzi, mas em breve vão ter as suas próprias criações, utilizando também técnicas de fermentação. “Fizemos uma parceria com o Secret Oven, um restaurante da Ericeira que faz pizzas de fermentação lenta. Eles vão fazer-nos a base das pizzas e tudo o que vai lá em cima é feito por nós. A fermentação também se vai estender para a comida”, garante Jorge Tomé. No futuro querem ainda explorar a mezzanine, no lado da produção.

Rua Capitão Leitão, 1B (Marvila). Dom-Qui 15.00-23.00, Sex-Sáb 15.00-01.00

