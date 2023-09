O que é que vai bem com a frustração? E com a paixão? No meio de tanta oferta de programas culinários na televisão portuguesa, eis que o 24Kitchen se propõe a inovar. No novo programa Chef de Serviço, a estrear esta segunda-feira, dia 18, Carlos Duarte Afonso (do Oitto, no Chiado), a pasteleira Margarita Pugovka (do estrelado Wils, em Amesterdão) e Miguel Mesquita (da Academia Time Out), falam e cozinham sobre emoções, ao mesmo tempo que contrariam a tendência do one-man show.

“Temos backgrounds completamente diferentes. O Carlos com o seu restaurante, a Margarita como pasteleira, e eu não tenho restaurante, mas tenho um palco, digamos assim. Acho que funciona super-bem, há um equilíbrio”, considera o chef responsável pelos workshops da Academia Time Out no Time Out Market. Apesar de nunca ter feito televisão, “apenas algumas coisas pontuais”, Miguel Mesquita mostra-se entusiasmado com este novo projecto. “[Isto] é quase um sonho tornado realidade”, diz Margarita Pugovka, que antes de fazer sucesso além-fronteiras foi concorrente no MasterChef Portugal, em 2019. “Foi desafiante, aprendi coisas novas, e foi talvez o projecto em televisão que mais prazer me deu”, confessa Carlos Duarte Afonso.

Num total de 30 episódios, divididos em três partes (dez para cada chef), as emoções estão em cima da mesa à volta de temas como a inspiração, a personalidade, a criação, a visão, os desafios, as despedidas, ou a admiração. É daí que nascem os pratos. “O mais difícil para mim foi a frustração. É uma palavra um bocadinho forte, digamos assim”, revela Miguel Mesquita. Algo que os restantes cozinheiros corroboram. O último episódio está reservado para um especial de Natal – o único momento em que os três chefs se reúnem. “Não vamos ser chefs maus que vão gritar. Vai ser divertido e inspirador também”, garante Carlos Duarte Afonso.

Quanto às receitas, o chef da Academia Time Out revela que “vai ter um bocadinho de tudo”, ou seja, alguns pratos mais fáceis de replicar e outros que exigem mais técnica. Nos episódios em que vai ser o chef de serviço, Miguel vai preparar, entre outras coisas, uma francesinha com foie gras e molho de cerveja preta, um empadão de batata doce, cogumelos e leguminosas e um cachaço de porco com puré de cenoura e gengibre. Carlos Duarte Afonso aventura-se com uma açorda alentejana, um escabeche de pato ou até um tártaro de carne, pratos que não lhe são estranhos, estando alguns até disponíveis no seu restaurante no Chiado. Do lado de Margarita Pugovka, são muitos os doces, de um Baked Alaska, a uma charlotte com framboesas, rosas e pistáchios e até um brioche de batata.

Mas nem só de receitas se ocupam os chefs. “O que existe hoje em dia é muito sobre a receita e, depois, acaba o programa e pronto. Aqui não. Vamos realmente dar-nos a conhecer com base nestes temas”, assegura Miguel Mesquita. E Carlos Duarte Afonso acrescenta: “Fica-se a conhecer realmente o chef. Qual é a sua personalidade, o que é que ele admira, o que é que gosta de fazer, quais são os hobbies que tem, ao mesmo tempo que vai preparando receitas que demonstram isso”. “Cria uma ligação muito mais emocional com o espectador”, remata a chef pasteleira. Outro aspecto diferenciador do “Chef de Serviço” é que a produção também terá um papel de destaque. “A voz do realizador vai aparecer”, revela Miguel Mesquita.

O programa vai passar de segunda a sexta-feira, pelas 21.00, no 24Kitchen. Também estará disponível na plataforma de streaming Disney+.

24 Kitchen Seg-Sex 21.00 | Disney+