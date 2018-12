B.leza celebra 23 anos com mega festa africana

O B.leza Clube celebra 23 anos este mês, no dia 21 de Dezembro, sexta-feira. No alinhamento, esperam-se muitos dos artistas que já subiram ao palco da catedral da música africana em Lisboa.

O primeiro-ministro António Costa já lhe chamou a 11.ª ilha de Cabo Verde. Inaugurado em 1995, o B.leza Clube homenageia um dos grandes vultos da cultura e da morna, o poeta cabo-verdiano B.leza, nascido Francisco Xavier da Cruz. Para o 23.º aniversário, promete-se mais música com o rio aos pés, no Armazém B, no Cais da Ribeira.

A morada já não é a original, no Palácio Almada de Carvalhais, no Largo do Conde Barão, onde não só se dançou como também houve lugar para cinema e teatro durante mais de uma década e meia. Mas nem por isso se espera menos do mítico clube nocturno, agora com vista para o Tejo. A super jam (de morna, funaná e coladeiras que marcam os ritmos da vida) contará com o som das músicas de Dany Silva, Ana Firmina, Calú Moreira, Gerson Marta, Miroca Paris, Maria Alice e muitos outros artistas que já por ali passaram.

As portas abrem às 22.30, mas o valor de entrada ainda está no segredo dos deuses. No dia seguinte, 22 de Dezembro, por volta das 19.00, há viagem à música e cultura tuaregue pela guitarra de Bombino com o novo disco, Deran, porque a festa só acaba quando os convidados quiserem.

