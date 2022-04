Backstreet Boys actuam em Lisboa em Outubro deste ano

Everything is New

AJ, Howie, Nick, Kevin e Brian podem já não estar exibidos em quartos de adolescentes, mas continuam a encher os espaços por onde passam. Com quase 30 anos de carreira, os Backstreet Boys dão continuidade à DNA World Tour, iniciada em 2019, e Portugal é a primeira paragem na Europa. No dia 3 de Outubro, a boy band regressa à Altice Arena para um concerto que junta canções do mais recente álbum, DNA, com clássicos que fazem parte de todas as sessões de karaoke.

Os intérpretes de “I Want It That Way” vão doar parte do valor dos bilhetes da tour para a ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados. Esta acção tem como objectivo “ajudar as pessoas forçadas a fugir das suas casas na Ucrânia e apoiar os extraordinários exemplos de solidariedade mostrados em todo o mundo”, lê-se na nota de imprensa.

A última vez que os Backstreet Boys actuaram em Portugal foi a 11 de Maio de 2019, também na Altice Arena, em Lisboa. Este foi novamente o concerto de arranque na Europa da DNA World Tour que, após um mês e meio de espectáculos, regressou aos Estados Unidos da América.

Os bilhetes para o concerto de 3 de Outubro de 2022 vão ficar à venda a partir desta sexta-feira, às 10.00, online e nos locais habituais. Os preços variam entre os 36€ (balcão 2) e os 135€ (DNA circle).

