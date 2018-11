Backstreet Boys regressam a Lisboa em Maio

Na semana em que as Spice Girls anunciaram o tão desejado regresso aos palcos, ainda que apenas no Reino Unido, também os Backstreet Boys revelaram que estão de volta à acção. A banda norte-americana actua na Altice Arena a 11 de Maio.

Ao contrário das Spice Girls, no entanto, este regresso dos Backstreet Boys não é tão surpreendente, apesar de esta digressão ser apresentada como a maior dos últimos 18 anos na história da banda. A verdade é que os rapazes não têm estado tão afastados da ribalta – ainda em 2014 passaram por Lisboa com um concerto no Campo Pequeno.

À Altice Arena, em Maio, a banda vai apresentar o novo DNA, o décimo disco de originais e que chega às lojas a 25 de Janeiro. “Chances”, escrito por Ryan Tedder e Shawn Mendes, é o primeiro single e chegou esta sexta-feira ao YouTube.

“Conseguimos trazer todas as nossas influências e estilos para uma só peça coerente. Estas músicas realmente representam quem nós somos como indivíduos assim como um só grupo. É o nosso DNA. Estamos muito orgulhosos disso”, escreve Kevin Richardson no comunicado da banda.

E Brian Littrell acrescenta: “A viagem continua e ainda há muito por fazer. Estamos a viver um capítulo que ainda não foi contado e isso é emocionante”.

O concerto em Lisboa é o primeiro depois de uma longa estadia em Las Vegas – entre Novembro e Abril, os Backtreet Boys têm quase duas dezenas de concertos marcados para o Zappos Theater.

Os bilhetes para o concerto na Altice Arena estarão à venda a 16 de Novembro nos lugares habituais, mas antes disso, a 14 e 15 de Novembro, há uma pré-venda exclusiva em todas as lojas FNAC. O preço dos bilhetes varia entre os 35€ (balcão 2) e os 85€ (golden circle).

+ Diana Krall é a primeira confirmação para o edpcooljazz