Diana Krall é a primeira confirmação para o edpcooljazz

Diana Krall é um dos primeiros nomes que vêm à cabeça quando se pensa no edpcooljazz. Não só por já lá ter actuado umas quantas vezes, mas porque o seu smooth jazz assenta que nem uma luva no festival. E, nem por acaso, é o primeiro nome confirmado para o 16º edpcooljazz.

A cantora canadiana sobe ao palco do Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, a 24 de Julho de 2019, pelas 20.30.

Tudo indica que o alinhamento não se vai centrar no seu álbum deste ano, Love Is Here to Stay, em dueto com o veterano Tony Bennett, mas antes nas canções a que emprestou a voz ao longo dos anos. Tendo em conta que lançou 15 discos nos últimos 25 anos, tem muito por onde escolher.

Os bilhetes já se encontram à venda e vão dos 30€ aos 75€.

