The Cure são a primeira confirmação para o Nos Alive

Os The Cure estão de regresso a Portugal e ao Nos Alive, festival que parou em 2012 para receber as mais de duas horas de concerto dos britânicos. Os The Cure são a primeira confirmação para a edição 2019 do Nos Alive, que acontece de 11 a 13 de Julho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

A banda lendária, liderada por Robert Smith, tem concerto marcado para o primeiro dia do festival.

A última vez que os The Cure actuaram em Portugal foi em 2016 na Altice Arena. Antes disso tinham estado no Nos Alive, onde presentearam o público com quase três horas de concerto. Em 2019 espera-se mais do mesmo: “Boys Don’t Cry”, “Close To Me”, “Just Like Heaven”, “Lovesong”, “Friday I’m In Love”, “A Forest”, “Push”, “Pictures Of You”, “From The Edge Of The Deep Green Sea” e “The End Of The World”.

Os bilhetes para o festival já estão à venda nos locais habituais e custam 65€ (um dia) e 149€ (três dias).

À semelhança do que aconteceu nos anos anteriores, até ao Natal serão ainda revelados novos nomes no cartaz.

+ O melhor do Nos Alive 2018