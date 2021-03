‘Bacurau’ chega ao Filmin a 26 de Março

Bacurau, filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles que teve uma passagem breve pelas salas de cinema nacionais e pelo circuito de festivais, chega à plataforma de streaming Filmin a 26 de Março. A distopia que se passa no Sertão brasileiro, “num futuro não muito longínquo”, foi considerado um dos filmes mais relevantes de 2019, vencendo o prémio do júri no Festival de Cannes.

Se em O Som ao Redor (2012) e em Aquarius (2016) Kleber Mendonça Filho aponta o foco do seu cinema ao Nordeste brasileiro e às transformações repentinas que atingem o país, nesta produção co-realizada com Juliano Dornelles, a tendência inverte-se. O holofote continua a estar na região, mas explora-se o futuro de uma aldeia que desaparece do mapa e que se transforma numa zona de caça para turistas estrangeiros.

Entendido por alguns como uma alegoria, o filme protagonizado por Sônia Braga, Udo Kier e Karine Teles deixa a descoberto um país que procura o caminho para a pacificação, mas que se revela incapaz de fugir à sua natureza violenta e à desigualdade que sempre pautaram a sua realidade. Uma espécie de western brasileiro que, de certa forma, retrata a realidade que algumas povoações indígenas no país sofrerão às mãos de quem quer ostracizar e expulsar para benefício próprio.

