Baía de Cascais recebe exposição ao ar livre de fotógrafa premiada

Entre 10 e 30 de Setembro, o Passeio de Dom Luís, na Baía de Cascais, recebe a exposição Terra de Sonhos, um conjunto de 40 fotografias que resultaram de uma viagem de um mês e meio da fotógrafa Cristina García Rodero ao mundo rural de Anantapur, localizado no estado de Andhra Pradesh, um dos mais pobres da Índia, país de grandes contrastes.

Em Terra de Sonhos, que chega a Portugal numa parceria com a Câmara Municipal de Cascais, García Rodero reflecte a vida quotidiana dos habitantes de Anantapur, entre hospitais, centros de acolhimento de mulheres vítimas de violência, oficinas, escolas e habitações, dando voz a crianças, pessoas com deficiência e às mulheres, que têm especial destaque neste projecto. Mães, camponesas, costureiras, noivas de diferentes religiões, professoras, enfermeiras e estudantes que, apesar de pouco valorizadas, acabam por ser um dos principais motores na transformação destas comunidades.

A exposição é organizada pela Fundação La Caixa e faz parte do seu programa Arte na Rua, que tem por objectivo a aproximação da arte ao público fora do contexto habitual dos museus ou galerias, transformando o espaço público num museu a céu aberto e com obras de artistas de renome internacional – como é o caso de Cristina García Rodero. A fotógrafa foi a primeira espanhola a ser admitida na Magnum, prestigiada agência de fotojornalismo, é detentora de importantes prémios, como o World Press Photo (1993) ou ou o PhotoEspaña (2000 e 2017) e é a primeira fotógrafa espanhola a ter um museu próprio, na sua cidade natal Puertollano (Ciudad Real).

Passeio de Dom Luís (Cascais). 10 a 30 de Set. Grátis.

