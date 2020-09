Museu Bordalo Pinheiro inaugura exposição no Google Arts & Culture

O Museu Bordalo Pinheiro reabriu portas a 18 de Maio no Campo Grande, mas não fechou a porta para o mundo digital. Agora tornou-se o primeiro equipamento da EGEAC a integrar a plataforma online Google Arts & Culture, onde é possível aceder a acervos de museus e espaços culturais de todo o mundo, seja o MoMA, em Nova Iorque, o Palácio de Versalhes, em França, ou o Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, entre muitos outros em território nacional.

Além das mais de 130 peças da colecção do Museu Bordalo Pinheiro que podem ser vistas online em qualquer parte do mundo, a parceria com a plataforma cultural da Google começa com uma exposição virtual dedicada a Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro, caricaturista, ceramista, pioneiro da ilustração infantil em Portugal e também filho de Rafael Bordalo Pinheiro. A exposição assinala o centenário da morte de Manuel Gustavo e está dividida em quatro partes: Abrindo caminho (1867-1870); Histórias desenhadas (1880-1890); Um ceramista que começa (1900); e Humor no Quotidiano (1910-1920).

“É uma forma de incentivar as visitas presenciais às exposições, colocando à disposição de todos temas como a figura de Rafael Bordalo Pinheiro, o humor, a caricatura, o jornalismo, a História de Portugal do século XIX, como um convite para vir até ao museu para ver as obras ao vivo”, desafia João Alpuim Botelho, director do Museu Bordalo Pinheiro. E a propósito, a divulgação da vida e obra deste (ainda) pouco conhecido membro da família Bordalo Pinheiro também vai chegar à exposição física “Histórias Desenhadas”, que inaugura no museu a 24 de Setembro e se prolonga até 28 de Fevereiro de 2021.

