Este Verão, o Bailado em Seteais está de regresso. A 4.ª edição do evento conta com um jantar, estadia e uma visita guiada ao Valverde Sintra Palácio de Seteais. Acontece nos dias 6, 7, 13 e 14 de Julho.

No primeiro fim-de-semana, o espectáculo da Gala Internacional de Bailado conta com a participação dos solistas das companhias nacionais da Finlândia e dos Países Baixos, da Les Ballets de Monte Carlo e do London City Ballet. Nos jardins do Palácio de Seteais, o programa inclui duetos de obras como O Lago dos Cisnes e Cinderela e assinados por coreógrafos como Kenneth McMillan, Liam Scarlett, Ted Brandsen e Jean-Christophe Maillot.

Nos dias 13 e 14, estreia Sonho de uma Noite de Verão, baseado na obra de Shakespeare. Ao som da sinfonia de Mendelssohn, dançam os solistas do Ballet de Zurique e da companhia Dança em Diálogos, dirigida por Solange Melo e Fernando Duarte, que assinam a curadoria do Bailado em Seteais. No sábado, o bailado combina ainda um cocktail de boas-vindas e um jantar preparado por Hélder Damião, chef do restaurante do Palácio de Seteais, e por Bruno Caetano Oliveira, chef do Sítio Valverde, com harmonização de vinhos Memória de Santar. O programa tem o valor de 185€ por pessoa. Os bilhetes para os espectáculos custam 15€.

Se antes preferir um programa de fim-de-semana completo, pode sempre optar por usufruir de uma estadia no hotel do Palácio de Seteais com pequeno-almoço, que além de incluir o espectáculo, o cocktail e o jantar, também conta com uma visita guiada ao palácio e um desconto de 10% em tratamentos de spa. Está disponível nos dias 13 e 14 de Julho e o valor é 840€ por pessoa. Se preferir cingir-se à arte, também pode.

Valverde Sintra Palácio de Seteais (Sintra). 6-7 Jul, 13-14 Jul. Sáb-Dom 19.00. 15€-840€

