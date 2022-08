Bailado em Seteais traz a Sintra quatro espectáculos ao ar livre

A programação conta quer com a Companhia Nacional de Bailado quer com artistas de outras companhias de bailado europeias, como o Ballet Nacional da Croácia.

A edição deste ano do Bailado em Seteais apresenta a Gala Internacional de Bailado, a 3 e 4 de Setembro, e a Gala Romântica – Mitos, Lendas e Amores Impossíveis, no fim-de-semana de 10 e 11. No total, contam-se quatro espectáculos, um por dia, sempre às 19.00, nos jardins do Palácio de Seteais, em Sintra.

“Estes espectáculos eram há muito esperados e o seu regresso, o ano passado, demonstrou ser um enorme sucesso com a lotação sempre esgotada”, diz o presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta. “Esperamos superar as expectativas com um programa magnífico e companhias de bailado de grande qualidade que antecedem o Festival de Sintra.”

O programa para 3 e 4 de Setembro deverá, segundo a organização, “compilar a plasticidade da dança e do bailado, da sua pureza clássica às suas renovações contemporâneas e criações originais”. Por sua vez, nos dias 10 e 11 de Setembro, os bailarinos do Ballet Nacional da Croácia e da Companhia Nacional de Bailado vão representar personagens idílicas, aliando o lirismo e a dramaticidade das tragédias ao romantismo que atravessa a história balética.

Ainda no âmbito deste ciclo, está prevista uma iniciativa de leitura coreografada, seguida de uma oficina de dança e movimento, para jovens com idades entre os sete e os 15 anos. Os interessados em participar devem contactar o Centro Cultural Olga Cadaval, onde esta actividade se vai realizar a 4 de Setembro, a partir das 11.00.

Os bilhetes para o Bailado em Seteais estão à venda por 10€ na Ticketline, na bilheteira do Centro Cultural Olga Cadaval ou no local do espectáculo, uma hora antes do início. O acesso de e para os Jardins de Seteais será exclusivamente realizado através de serviço de autocarro, disponibilizado em rotatividade na Interface da Portela e no Largo da Feira de São Pedro, entre as 17.15 e as 18.30 (ida) e entre as 20.15 e as 21.15 (regresso).

Jardins do Palácio de Seteais. 3-4 e 10-11 Set. Sáb-Dom 19.00. 10€.

