Baile funk num palácio? Segure-se, é o terceiro aniversário das festas Dengo

"O posicionamento é explícito e está nas redes sociais: 'queer and black owned'. O objectivo é 'mudar a vida nocturna, a cena clubbing', reclamar o espaço das pessoas negras e LGBT na música electrónica e lembrar que a noite é de – e para – todos." As palavras escritas na Time Out, em Outubro de 2022, davam a conhecer o novo sítio quente da noite lisboeta. Hoje, dois anos depois (três, desde o início do colectivo), o Dengo Club cresceu – no volume de público que acorre às noites que programa e na própria agenda, mais preenchida hoje do que em qualquer outro momento da sua curta vida.

Depois de mais uma noitada no passado sábado, Outubro chega com duas novas datas para a festa que nasceu para criar um espaço de diversão nocturna para todos, mesmo sem ter poiso fixo. Na sexta-feira, 11 de Outubro, celebram-se três anos deste plano ambicioso e de uma forma igualmente extravagante. O Dengo Club pisa, pela primeira vez, o Palácio do Grilo. Os bilhetes já estão á venda.

"Este é o nosso primeiro baile, por isso vistam-se a rigor e divirtam-se", escreve o colectivo numa publicação de Instagram. Para a pista, estão para já prometidos ritmos como o funk brasileiro, o afrohouse e outros "estilos underground". O alinhamento é composto por habitués e descobertas recentes – Bieu S2, Umafricana, Manoamour, Banu, Pantejra, Haivai B e Saint Caboclo, um dos fundadores do colectivo.

Calçada do Duque de Lafões, 1 (Beato). 11 Out Sex 22.00-04.00. 13€

