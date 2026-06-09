A proposta junta jantar e concerto no restaurante do Chiado, já no dia 15 de Junho. Os bilhetes começam nos 75 euros.

O Bairro do Avillez faz 10 anos e a data não podia passar em claro. A celebração terá a forma de um jantar especial, marcado para 15 de Junho, às 21.30, seguindo de um concerto de Carolina Deslandes.

O programa terá lugar no Páteo, um dos quatro restaurantes dentro do Bairro do Avillez, e andará em torno de um menu elaborado especialmente para a data. Trata-se de um menu fixo, com pratos à escolha, assente em sabores portugueses. As bebidas não estão incluídas e o preço dos bilhetes – sim, é um evento com bilheteira – varia em função do lugar na sala. Começam nos 75 e vão até aos 110 euros.

Entre as entradas e pratos servidos vão estar o tártaro de peixe branco, o carpaccio de novilho, o bacalhau assado com broa e as bochecha de porco com batatinhas no forno.

Às 22.30 a música é outra. Carolina Deslandes brinda os convidados com uma hora de concerto e certamente que o repertório não vai deixar de fora êxitos como "Aviões de Papel" e "A Vida Toda".

Rua Nova da Trindade, 18 (Chiado). 21 583 0290. Seg 15 Jun 18.30 às 23.00. 75€, 90€, 110€. Reservas online

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