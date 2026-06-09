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Bairro do Avillez celebra 10 anos com concerto de Carolina Deslandes

A proposta junta jantar e concerto no restaurante do Chiado, já no dia 15 de Junho. Os bilhetes começam nos 75 euros.

Mauro Gonçalves
Escrito por
Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Carolina Deslandes
DR | Carolina Deslandes
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O Bairro do Avillez faz 10 anos e a data não podia passar em claro. A celebração terá a forma de um jantar especial, marcado para 15 de Junho, às 21.30, seguindo de um concerto de Carolina Deslandes.

O programa terá lugar no Páteo, um dos quatro restaurantes dentro do Bairro do Avillez, e andará em torno de um menu elaborado especialmente para a data. Trata-se de um menu fixo, com pratos à escolha, assente em sabores portugueses. As bebidas não estão incluídas e o preço dos bilhetes – sim, é um evento com bilheteira – varia em função do lugar na sala. Começam nos 75 e vão até aos 110 euros.

Entre as entradas e pratos servidos vão estar o tártaro de peixe branco, o carpaccio de novilho, o bacalhau assado com broa e as bochecha de porco com batatinhas no forno.

Às 22.30 a música é outra. Carolina Deslandes brinda os convidados com uma hora de concerto e certamente que o repertório não vai deixar de fora êxitos como "Aviões de Papel" e "A Vida Toda".

Rua Nova da Trindade, 18 (Chiado). 21 583 0290. Seg 15 Jun 18.30 às 23.00. 75€, 90€, 110€. Reservas online

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