Bairro do Rego abre portas a festival de artes para bebés

O Avenidas, inaugurado no final do ano passado como o primeiro equipamento do programa “Teatro em cada Bairro”, é palco do Avenidas Bebé Fest no próximo mês de Setembro. A programação, pensada para bebés e crianças até aos três anos, foca-se na promoção das artes visuais, da música, do movimento e do teatro.

Se tem miúdos de ouvido curioso e com vontade de se mexer, a oficina Mousiké Bebés, orientada por Joana Madeira e Maria João Sousa, parte das abordagens de Edwin Gordon e Murray Schafer, dois dos mais relevantes teóricos da aprendizagem musical do século XX. A ideia é pôr os pequenos a ouvir música e a movimentar o corpo. Há duas sessões marcadas para 23 de Setembro: às 16.00, para crianças dos 18 aos 36 meses; e às 17.00, para bebés dos cinco aos 18 meses.

No dia seguinte, 24 de Setembro, às 11.00, as famílias com bebés a partir dos seis meses são convidadas a ver Mundeu, de Sara Rebello da Silva com Afonso Lagarto e Brienne Keller, da Companhia de Actores. O espectáculo fala-nos sobre a beleza das pequenas coisas.

As propostas são ambas de entrada livre, mas é obrigatório fazer reserva através de e-mail (umteatroemcadabairro.avenidas@cm-lisboa.pt).

Avenidas. 23 Set. Sáb 16.00 (18-36 meses) e 17.00 (5-18 meses); 24 Set. Dom 11.00. Grátis

+ Como é que se brincava no século XVIII? Do arco ao chinquilho, no Palácio de Queluz

+ Leia, grátis, a edição digital da Time Out Portugal deste mês