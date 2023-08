Como é que se brincava no século XVIII? Do arco ao chinquilho, no Palácio de Queluz

Como é que brincavam as princesas e os príncipes nos séculos XVII e XVIII? É ao que procura responder o novo programa para famílias do Palácio Nacional de Queluz. Com estreia prevista para 19 de Agosto, às 10.30, “Brincando nos Jardins Reais com jogos tradicionais” convida a descobrir e a experimentar alguns jogos da época setecentista, como o chinquilho, uma espécie de jogo da malha, mas praticado com bolas.

“Desde muito cedo, princesas e príncipes tinham que estar presentes em cerimónias oficiais e comportar-se como pequenos adultos, mas também havia tempo e espaço para brincar. Afinal, eram crianças e Queluz um espaço fabuloso, onde aconteciam festas, celebrações e vivências na natureza”, lê-se na apresentação da nova proposta para famílias com crianças a partir dos cinco anos.

Na companhia de dinamizadores vestidos a rigor – isto é, com trajes do século XVIII – e com recurso a objectos produzidos com o objectivo de aproximar a experiência actual à da época setecentista, os participantes vão ter oportunidade de se divertir com os jogos do arco, do volante (antecessor do badminton) e do já referido chinquilho, entre muitos outros. Os bilhetes, com o valor de 14 € por participante, vendem-se exclusivamente online no site da Parques de Sintra.

Palácio Nacional de Queluz (Sintra). Sáb 19. 10.30. 14€

