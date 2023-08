Quinta da Ribafria acolhe dinossauros em Setembro

A exposição itinerante “Dino On The Road” reúne modelos de dinossauros em tamanho real, que poderá descobrir na Quinta da Ribafria a partir de 1 de Setembro.

A Câmara Municipal de Sintra leva a exposição “Dino On The Road” até à Quinta da Ribafria de 1 de Setembro a 8 de Outubro. No total, vai poder ver 15 modelos de dinossauros em tamanho real, incluindo duas espécies que deixaram sinais da sua passagem na Praia Grande do Rodízio.

O projecto expositivo e itinerante resulta de uma colaboração entre a Fundação Cultursintra e o Parque dos Dinossauros da Lourinhã, que procura dar a conhecer de forma lúdico-pedagógica a Era Mesozóica, a época em que viveram os dinossauros e outros animais pré-históricos.

Em “Dino On The Road”, poderá descobrir ainda mais sobre a também chamada “Idade dos Dinossauros”, que se divide em três períodos (o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo) e começou há 250 milhões de anos, terminado há cerca de 65 milhões.

Os bilhetes estarão à venda exclusivamente no local, mas o preço ainda não foi anunciado.

Quinta da Ribafria (Sintra). 1 Set-8 Out, Seg-Dom 10.00-18.00. Preço a anunciar

