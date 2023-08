Parques da Amadora acolhem programa de actividades grátis

O programa municipal Amadora Ativa está de volta aos parques da cidade, desta vez ao Parque Central e ao Parque Conde Castro Guimarães, que todos os fins-de-semana, até 17 de Setembro, acolhem actividades desportivas, lúdicas e recreativas ao ar livre. A participação é gratuita e não tem de se inscrever previamente. Basta aparecer.

O objectivo é fomentar a prática de exercício físico, promovendo a ocupação dos tempos livres ao ar livre. Body attack, esgrima, ténis e zumba são algumas das actividades em destaque nesta edição. As aulas são promovidas pela autarquia com o apoio do movimento associativo local.

No próximo fim-de-semana, 5 e 6 de Agosto, o sábado é para passar no Parque Conde Castro Guimarães, junto à Biblioteca Municipal, que será palco de actividades desportivas – como iniciação ao ténis e alongamentos, entre outras – das 10.00 às 14.00; e o domingo no Parque Central, na zona desportiva, que recebe iniciação ao ténis e orientação, entre as 10.00 e o 12.00.

Se o que quer é esgrima, vai ter de esperar pelo sábado, 26 de Agosto: a aula está marcada para as 10.00, no Parque Conde Castro Guimarães. Já a zumba, só a 3 de Setembro, às 10.00, no Parque Central. Sim, claro que há mais sessões de esgrima e zumba programadas, mas o melhor é consultar a agenda completa no site da autarquia.

Parque Central e Parque Conde Castro Guimarães. Até 17 Set. Sáb-Dom. Grátis

